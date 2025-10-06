الورد الأبيض وعلم مصر يزينان المسرح الكبير في احتفالية نصر أكتوبر بالأوبرا

تزين المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالورد الأبيض في أجواء مبهجة خلال احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ووزع عدد من الأطفال علم مصر على الحضور قبل انطلاق الحفل، الذي أحياه النجوم محمد ثروت وهاني شاكر ومحمد الحلو، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.

وشهد الحفل حضور كوكبة من الشخصيات العامة، في مقدمتهم وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامي عبدالناصر زيدان، والإعلامية سهير جودة، والإعلامي جابر القرموطي، والفنان حسين فهمي، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الفنية والثقافية.