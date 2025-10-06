باريس سان جيرمان يرد على بيان الاتحاد الفرنسي بشأن إصابة باركولا

أبدى نادي باريس سان جيرمان استغرابه من البيان الصادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين 6 أكتوبر، والمتعلق بالحالة الصحية للاعبه برادلي باركولا.

وأوضح النادي الباريسي، في بيان رسمي، أن ما ورد في بيان الاتحاد لا يتطابق مع التقارير الطبية الصادرة عن الجهاز الطبي للنادي، مؤكدًا أنه التزم بتقديم جميع التفاصيل الطبية الخاصة باللاعب قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الفرنسي.

وأضاف البيان أن التقرير الطبي الذي أُرسل بعد مباراة الجولة السابعة من الدوري الفرنسي أمام ليل لم يتضمن أي إشارة إلى معاناة باركولا من إصابة مزمنة عقب مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام السرية الطبية حفاظًا على خصوصية اللاعبين ومصلحة جميع الأطراف المعنية.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن برادلي باركولا سيغيب عن معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، بسبب إصابة مزمنة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بتاريخ 17 سبتمبر.

وأوضح بيان الاتحاد أن اللاعب خضع لفحوصات طبية في مركز “كليرفونتين” الوطني لكرة القدم تحت إشراف الدكتور فرانك لو غال، وأثبتت النتائج حاجته إلى مواصلة العلاج وعدم المخاطرة بالمشاركة في المباريات المقبلة.

وبناءً على توصية الجهاز الطبي وبعد التشاور مع اللاعب، قرر المدير الفني ديدييه ديشامب السماح لباركولا بالعودة إلى ناديه لاستكمال برنامجه العلاجي، فيما استدعى فلوريان توفان، لاعب لانس، للانضمام إلى قائمة المنتخب بدلًا منه.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مواجهتين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي أذربيجان يوم الجمعة 10 أكتوبر على ملعب “حديقة الأمراء” في باريس، قبل أن يواجه أيسلندا يوم الاثنين 13 أكتوبر في ريكيافيك، ضمن مساعيه لتعزيز صدارته للمجموعة.