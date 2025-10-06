وزير الخارجية التركي: تحقيق الاستقرار بالمنطقة أحد ركائز سياستنا الخارجية

شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يعد أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لبلاده.

جاء ذلك في تصريحات للصحافة الأذربيجانية، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية بمدينة غابالا.

وأضاف فيدان: "نحن نستغل قوة تركيا الإقليمية وسمعتها وقيادتها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وفي السياق، أشار فيدان إلى أن العالم يشهد تغيرا كبيرا وأن التحولات الجيوسياسية تؤثر في كل مكان، بما في ذلك العالم التركي.

وأردف: "لكن منظمة الدول التركية تزداد مؤسسية يوما بعد يوم، وتتحرك بشكل أكثر تنسيقا، مما يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات".

وأوضح فيدان أن تقدم الدول التركية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الدفاعية والخدمات الأساسية، يعزز من قوة كل دولة.

وتابع: "عندما تجتمع كل دولة قوية مع غيرها، يظهر كيان أقوى. لذلك، ما دمنا نواصل السير في هذا الطريق، سنواجه بإذن الله عالما تركيًا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية".