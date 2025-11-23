الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة استمرار "المجازر الإسرائيلية" في قطاع غزة من قبل إسرائيل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن هذا العدوان يُعد خرقا فاضحا للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام في المنطقة، وقد أسفر اليوم فقط عن استشهاد 22 مواطنا وأكثر من 83 إصابة، بينها حالات حرجة، جراء القصف الممنهج على المنازل والمناطق السكنية المكتظة.

وشددت على أن استمرار هذه السياسة العدوانية يُعد دليلا قاطعا على أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقويض فرص السلام والجهود الدولية، بينما تواصل فرض سياسات وحشية على الأرض، دون مراعاة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان أو القانون الدولي.

ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، كما طالبت المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بتحمل مسئولياتها كاملة.

ودعت إلى الضغط الفوري على الاحتلال للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن المتعلقة بقطاع غزة، كخطوة حيوية نحو حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لضمان وقف العدوان الإسرائيلي وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين، والبدء الفوري بتنفيذ حلول سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.