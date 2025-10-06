محمد رمضان يرد على الشائعات: أغنية رقم واحد يا انصاص حصلت على جميع التراخيص الرسمية

أصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان بيانًا توضيحيًا ردًا على ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن عدم حصول أغنيته الأخيرة "رقم واحد يا انصاص" على التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية.

وأكد البيان أن ما تم تداوله من أخبار حول الأغنية غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أنها حصلت بالفعل على جميع الموافقات الرسمية قبل طرحها، وأن الفنان محمد رمضان حريص دائمًا على الالتزام بالقانون واحترام الإجراءات التنظيمية في كل أعماله الفنية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الهدف من تلك الأخبار المغلوطة هو إثارة الجدل حول نجاح الأغنية، التي تحقق تفاعلًا واسعًا منذ صدورها.

ويُذكر أن أغنية "رقم واحد يا انصاص" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.