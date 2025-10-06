وزير الثقافة: فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو ركيزة جديدة للعطاء الثقافي المصري والعربي في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشعب المصري والعربي، بالفوز التاريخي للدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وعبر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» عن سعادته الغامرة قائلا: «مبروك لنا كلنا، مبروك لمصر كلها، ومبروك لكل الوطن العربي، حاجة مشرفة جدًا».

وأشاد بالدكتور خالد العناني باعتباره «ركيزة أساسية للثقافة والتعليم المصري ونفخر به جميعًا»، مؤكدا أن الفوز يمثل «صورة مشرفة لمصر« ويعكس قيمتها التاريخية، قائلا: «نبارك لقيمة مصر التاريخية وعطائها الإنساني الكبير في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية».

وأضاف أن هذا الإنجاز «ارتكاز رائع للثقافة والمعرفة العربية والمصرية»، معتبرا أن مصر بهذا الفوز «تضع لبنة جديدة وركيزة أساسية في كل العطاء الثقافي في العالم كله».

وأكد أن الفوز يعكس «قدر مصر وقدر الدكتور خالد كقيمة علمية وإنسانية كبيرة»، وذلك تعليقا على فوزه بـ 55 صوتًا من إجمالي 57؛ كأعلى نسبة فوز في تاريخ المنظمة.

وأعرب عن فخره الشديد، قائلا: «أنا اليوم فخور جدًا، فخور بمصر، فخور بالعالم العربي كله»، متمنيًا للدكتور العناني التوفيق والنجاح في مهام منصبه الرفيع.

وفاز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربي ومصري يفوز برئاسة المنظمة الأممية، وذلك خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس.