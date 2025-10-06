لويس إيناسيو لولا يدعو ترامب لإلغاء الرسوم الإضافية على المنتجات البرازيلية

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية البالغة 40% على المنتجات البرازيلية.

وجاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيسين واستمر 30 دقيقة تبادل فيه الرئيسان أرقام الهواتف، في حين جدد لولا دعوته لترامب لحضور قمة المناخ التي تستضيفها البرازيل الشهر المقبل بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس البرازيلي.

يذكر أن إدارة الرئيس ترامب فرضت رسوما إضافية بنسبة 40% على المنتجات البرازيلية إلى جانب الرسوم العامة المفروضة على الواردات الأمريكية بنسبة 10%. وقال لولا إن البرازيل واحدة من 3 دول فقط من مجموعة العشرين التي تسجل الولايات المتحدة معها فائضا تجاريا.

وبررت إدارة ترامب فرض الرسوم الإضافية على المنتجات البرازيلية بالقول إن سياسات البرازيل وملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو جنائيا تشكل حالة طوارئ اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُدين بولسونارو بمحاولة القيام بانقلاب على الدستور بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022، وحكمت عليه هيئة من المحكمة العليا بالسجن 27 عامًا و3 أشهر.

كما عرض لولا السفر إلى واشنطن للقاء ترامب، لمواصلة الحوار الذي بدأه الاثنان خلال لقائهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.