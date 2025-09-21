 مقتل شاب بطعنة نافذة إثر تدخله لمنع ابن من التشاجر مع والده في الشرقية - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 11:12 ص
مقتل شاب بطعنة نافذة إثر تدخله لمنع ابن من التشاجر مع والده في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 11:07 ص

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة؛ إثر إصابته بطعنة نافذة في الرقبة، جراء محاولته فض مشاجرة بين ابن ووالده من جيرانه بقرية البحاروة بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول طه عبدالرحيم طه، 19 عامًا، مبيض محارة، مقيم بقرية البحاروة بمركز أولاد صقر، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية، مقتل المجني عليه على يد جار له، يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل مبيض محارة، ومقيم بالقرية ذاتها، حال محاولة المجني عليه فض مشاجرة بين المتهم ووالده؛ إذ طعنه المتهم بسلاح أبيض فأودى بحياته.

وتحرر المحضر اللازم، وتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.

