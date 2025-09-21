الأردن يعلن وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح الأحد، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر.

وأهابت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

الامن العام : اعادة ايقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الاخر ونهيب بالمسافرين متابعة وسائل الاعلام لحين اعادة فتح المعبر#الامن_العام #الاردن pic.twitter.com/VY4GW3u4m8 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 21, 2025

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إغلاق معبر الكرامة شرق الضفة الغربية أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن الجانب الإسرائيلي أغلق - وبشكل مفاجئ - المعبر في كلا الاتجاهين.

وكانت هيئة المعابر قد أعلنت صباحًا، عن عمل معبر الكرامة اليوم، إلا أن الجانب الإسرائيلي أغلقه.

ودعت المسافرين متابعة منصات الهيئة الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.

من جهتها، أفادت مراسلة قناة «المملكة» أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد، الأحد، إغلاق معبر الكرامة وأرجع حافلات المسافرين، رغم إعلانه المسبق عن إعادة فتحه.

وكانت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام الأردني قد أعلنت، السبت، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءًا من الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري «الشحن» مغلقة حتى إشعار آخر.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال منعت الخميس الماضي، حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، إثر حادثة إطلاق نار وقعت عند «معبر اللنبي» وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وأكد الأردن إدانته ورفضه لحادثة إطلاق نار وقعت على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، وعدها خرقا للقانون وتعريضا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.