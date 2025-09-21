الفيتنامي دوك فوك يفوز بمسابقة إنترفيجن بديل روسيا لمسابقة يوروفيجن

فاز الفيتنامي "دوك فوك" بمسابقة "إنترفيجن"، البديل الروسي لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن ، والتي أقيمت في موسكو ليل السبت.

وشاركت أكثر من 20 دولة في المسابقة، التي أقيمت أمام نحو 11 ألف متفرج في قاعة الحفلات الموسيقية "لايف أرينا" في موسكو وبثتها القناة الأولى الرسمية.

وحصلت أغنية دوك فوك "فو دونج ثين فونج" أو (الملك السماوي لفو دونج) على 422 نقطة من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من ممثلين عن الدول المشاركة.

وجاء في المركز الثاني " ذا نوماد تريو" من قيرغيزستان بحصوله على 373 نقطة، ثم القطرية دانا الأمير بحصولها على 369 نقطة.

وعلى عكس يوروفيجن، لا تسمح مسابقة إنترفيجن للجمهور بالتصويت.

وافتتحت المسابقة التي استمرت ثلاث ساعات ونصف يوم السبت، برسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إن هذا الحدث يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية.

وقال الرئيس بوتين : "إن احترام القيم التقليدية وتنوع الثقافات هو الفكرة الأساسية للمسابقة وهو ما يُلهم المشاركين للوصول إلى آفاق فنية عالية".

يشار إلى أنه تم منع روسيا من المشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية منذ عام 2022، بعد أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إشارة إلى مسابقة يوروفيجن الليبرالية والصديقة للمثليين: "لن يكون هناك شذوذ أو سخرية من الطبيعة البشرية".

وقبل وقت قصير من أداء المغنية الأسترالية المولد فاسيليكي كاراجيورجوس، المعروفة باسم فاسي، والتي تحمل الجنسية الأمريكية وكان من المفترض أن تمثل الولايات المتحدة، أعلن مقدمو برنامج المسابقة انسحابها.

وأرجع المنظمون، الذين أكدوا أن فاسي تحمل الجنسية الأمريكية، ذلك إلى "ضغط سياسي غير مسبوق من الحكومة الأسترالية". وكانت فاسي بالفعل مرشحة بديلة، حيث انسحب المتسابق الأمريكي المعلن عنه سابقا وهو الموسيقي بي هوارد (براندون هوارد)، يوم الأربعاء لأسباب عائلية مفاجئة.

وشملت الدول المشاركة في المسابقة ، جمهوريات سوفيتية سابقة مثل بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، وكذلك دول شريكة لشركاء روسيا في مجموعة دول بريكس مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.