 الأمين العام لحزب الله: سلاحنا لقوة الدولة وليس لإضعافها - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يوليه 2025 8:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأمين العام لحزب الله: سلاحنا لقوة الدولة وليس لإضعافها


نشر في: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 7:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يوليه 2025 - 7:33 م

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن سلاح الحزب قوة للبنان وليس لإضعافه.

وأشار قاسم في كلمة له خلال حفل تأبيني إلى أن "انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون حصل بعد سنوات من وضع الدولة المهترئ بشكل كبير، حيث أثبتت المقاومة أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة بتسهيل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وما بعدها".

وأضاف: "المبعوث الأمريكي باراك يريد السلاح من أجل إسرائيل (...) والمخطط الإسرائيلي هو البقاء في النقاط الخمس لتكون مقدمة للتوسع وليست نقاطا من أجل التفاوض عليها".

وقال أمين عام حزب الله ايضا: "السلاح ليس أولوية وإنما الإعمار وإلغاء العدوان الإسرائيلي، وأعطينا كل الحقوق للدولة وعليها إيقاف العدوان بكل السبل ديبلوماسية عسكرية".


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