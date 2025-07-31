الأردن والإمارات ينفذان إنزالين جويين جديدين للمساعدات على غزة

نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك استمراراً للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة، دعماً للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.

وأمس الأربعاء، أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة؛ لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعانى منها سكان القطاع، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برًا.

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع الأطراف والقوى الدولية كافة لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.