إعصار شانشان في اليابان يضعف لكن الإضطرابات في خدمات القطارات والرحلات الجوية لا تزال مستمرة

استمرت الاضطرابات في خدمات القطارات والرحلات الجوية عبر منطقة واسعة من اليابان بحلول اليوم الجمعة بسبب إعصار شانشان، الذي يضعف ولكنه لا يزال يؤثر على جزيرة كيوشو الرئيسية جنوبي غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن شركة "جيه أر كيوشو" قولها إنها ستعلق معظم رحلاتها لقطارات "شينكانسن" في الجزيرة طوال اليوم الجمعة، في حين ستقتصر خدمة القطارات عالية السرعة على العديد من الأقسام بين هكاتا، شمال كيوشو، وطوكيو عبر شين-أوساكا، وفقاً لما ذكره المشغلون.

وأعلنت شركة "أول نيبون إيروايز" و"جابان إيرلاينز" أنهما ستلغيان أو تعدلان جدول العديد من الرحلات الجوية من وإلى المطارات في المناطق الغربية والجنوبية الغربية اليوم الجمعة، وسيؤثر الجدول غير المنتظم على شركات الطيران حتى يوم الأحد.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد وصفت إعصار شانشان بـ "القوي جدا" قبل أن يضرب كيوشو صباح الخميس، لكنها ألغت هذا التوصيف في فترة بعد الظهر. كما خفضت من مستوى تحذير الإعصار الذي أصدرته لمعظم أجزاء محافظة كاجوشيما.

وفي الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، تم رصد الإعصار بالقرب من يوفو، محافظة أويتا، وكان يتحرك ببطء نحو الشمال الشرقي بسرعة رياح تصل إلى 126 كيلومتراً في الساعة، حسبما أفادت الوكالة.