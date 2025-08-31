متظاهرون في تل أبيب يطالبون ترامب بـ صنع التاريخ وإنهاء حرب غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب، اليوم السبت، مطالبين بإنهاء سريع لحرب غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، فيما دعا بعضهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المساعدة في جهود السلام.

وتجمع المتظاهرون في "ساحة الرهائن" وسط المدينة الساحلية مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ودعا بعض أفراد عائلات الأسرى المتبقين، ترامب إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تحريرهم، رافعين لافتة كبيرة كُتب عليها: "ترامب، اصنع التاريخ".

وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مجددا يوم الأحد.

وقال منتدى عائلات الأسرى والمفقودين: "الليلة تلقى شعب إسرائيل دليلا إضافيا على أن حكومة نتنياهو تفضل حربا لا نهاية لها على حساب الرهائن، في تناقض تام مع إرادة الشعب، رغم وجود إمكانية حقيقية لإعادتهم". وأضاف المنتدى أنه دعا إلى تنظيم احتجاج جديد يوم الأحد.

وخلال التظاهرة، أحيا المشاركون ذكرى 6 أسرى قُتلوا قرب رفح قبل عام. وبحسب جيش الاحتلال، فقد زعم بأنهم "قتلوا بوحشية على أيدي حركة حماس" قبل وصول القوات إليهم، وهو الحادث الذي أثار صدمة في إسرائيل والعالم.

وقال متظاهرون إن حادثة مقتلهم قبل عام تُظهر أن الضغط العسكري يعرّض حياة الأسرى للخطر.