الأوقاف وجامعة الأقصر يختتمان فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية للأئمة

اختتمت مديرية الأوقاف بالتعاون مع جامعة الأقصر فعاليات الدورة التدريبية الخامسة لأئمة وزارة الأوقاف، والتي ضمت 50 إماما، وتكونت من 4 محاضرات في مجال اللغة العربية "النحو والبلاغة والأساليب الأدبية"، بهدف النهوض بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والدعاة في العصر الحديث، وذلك تفعيلا للبروتوكول المبرم بين الجامعة ووزارة الأوقاف.

وقال محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تدعم تلك الدورات التي تسهم في تنمية المستوى العلمي والثقافي لأئمة وزارة الأوقاف خاصة في مجال اللغة العربية وقواعدها خلال الفترة الحالية وما تشهدها من تحديات على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أنه لابد للإمام أن يكن على إلمام بقواعد اللغة ومفرداتها، لدوره الكبير في عملية تطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.

وأضاف عزوز، أن تنظيم الدورة بين مديرية الأوقاف وجامعة الأقصر يأتي انطلاقًا من حرص الأخيرة على أداء دورها المجتمعي الذي أخذته على عاتقها من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة مع جميع الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده، مطالبًا الأئمة والدعاة بذل المزيد من الجهد ومواصلة التدريب والتعلم لمواكبة التغيرات المتلاحقة في المجتمعات المختلفة بالإضافة إلى مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها العالم الإسلامي في الوقت الراهن ونشر قيم التسامح والمحبة ومحاربة الشائعات والقضاء على المعوقات المادية والفكرية ودعم الوحدة بين فئات المجتمع.

من جانبه آشاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بالتعاون مع جامعة الأقصر، باعتبارها قاطرة التنمية الأهم على مستوى المجتمع وصرح أكاديمي وعلمي متميز، منبهًا إلى أن الدورات التدريبية تستهدف صقل مهارات الأئمة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع، والتي فرضت ضرورة تغيير آليات الدعوة التي لم تصبح مقصورة على المنابر فقط، وذلك لنشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير من خلال التأهيل والتدريب على أيدي المتخصصين وكذلك الوعي بالواقع مما يجعلهم أكثر قدرة على الوصول والتواصل مع الأشخاص.