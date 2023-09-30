قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت استثمارات في قطاع الكهرباء بقيمة 1.8 تريليون جنيه.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة عملت على بناء قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لـ30 سنة مقبلة.

وأشار إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 59 ألف ميجا وات في الوقت الحالي من خلال كل المشروعات التي نفذتها الدولة.

وطالب مدبولي، بعدم نسيان ما تحقق من إنجازات على إثر الأزمة التي حدثت بشكل استثنائي مؤقت خلال الشهرين الماضيين، في إشارة إلى تخفيف الأحمال.

وأوضح أن هذه الأزمة هي جزء من الأزمة العالمية التي يكتوي العالم أجمع بنيرانها في الوقت الحالي.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.