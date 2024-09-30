نعيم قاسم: عمليات المقاومة استمرت بالوتيرة نفسها وزيادة بعد اغتيال نصر الله

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان، منوهًا أنها تعتدي على المدنيين والهيئات الصحية وكشافة الرسالة وغيرها.

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين، أن «واشنطن تساند إسرائيل بكل الإمكانيات وتشاركها في مجازرها بالدعم العسكري المفتوح بلا حدود، وكل أشكال الدعم إعلاميا وثقافيا وسياسيا».

وأكمل: «إذا اعتقدت إسرائيل أن يدها المفتوحة دوليًا، وتصميمها على الوحشية والعدوان يحقق لها أهدافها فهي واهمة، نحن أبناء الشهادة التي تصنع نصر المستقبل».

واستطرد: «بعضنا يستشهد والآخرون سيرون مسار النصر قريبا، نحن أهل الأمل والثقة بوعد الله في النصر، نحن أهل الجهاد والصبر يقتلون ويُقتلون، لا نعلم توقيت عطاء الله، لكننا نصبر كما أمرنا الله، فاصبر إن وعد الله حق».

وأشار إلى أن «حزب الله لن يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه الشريفة، وستواصل المقاومة مواجهة العدو مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين».

ولفت إلى أن «عمليات المقاومة الإسلامية استمرت بالوتيرة نفسها وزيادة بعد اغتيال نصر الله».