توتال إنيرجيز توافق على بيع نصف مشروعاتها للطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز اليوم الاثنين توقيع اتفاق مع شركة خدمات تامين وإدارة حسابات تابعة لشركة الاستثمار المالي الأمريكية كيه.كيه.آر لبيع 50% من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية البالغ إنتاجها 4ر1 جيجاوات في أمريكا الشمالية مقابل 25ر1 مليار دولار.

وقال ستيفان ميشيل، رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة في توتال إنرجيز: "تماشياً مع استراتيجيتنا، تُعزز هذه الصفقة قيمة الأصول التي دخلت حيز التشغيل حديثا، وتُعزز ربحية أعمالنا في مجال الطاقة المتكاملة".

وتتوقع توتال إنرجيز الحصول على 950 مليون دولار ، بما في ذلك عائدات هذه الصفقة وإعادة التمويل البنكي بعد اتمام الصفقة.

تشمل محفظة مشروعات الطاقة الشمسية لتوتال إنيرجيز في أمريكا الشمالية ست محطات بقدرة 3ر1 جيجاوات و41 مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالي 140 ميجاوات.

في الوقت نفسه ستحتفظ الشركة الفرنسية بحصة 50% من محفظة الطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية مع استمرارها في تشغيل هذه الأصول.