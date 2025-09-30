زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال، الثلاثاء، بقوة 6 درجات قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لمنطقة كاليانغيت بإقليم جاوة الشرقية الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان أن مركز الزلزال يبعد نحو 32 كيلومترا جنوب شرقي كاليانغيت.

وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، ووقع على عمق 14 كيلومترات في باطن الأرض.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية على الفور، عن أي بيانات رسمية حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

كما لم تطلق أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد "تسونامي" جراء تأثير الزلزال.

بدورها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات.

يُذكر أن إندونيسيا تضم ما مجموعه 130 بركانا نشطا، وتقع ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وتُعد من بين أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا.