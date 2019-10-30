ماكرون يزور الصين مع مسؤولين ألمان وأوروبيين الأسبوع المقبل

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين يوم الاثنين المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لحضور فعاليات تجارية وثقافية وسياسية، حسبما أفادت مصادر من مكتبه اليوم الأربعاء.

وفي خطوة غير معتادة، ينضم إلى ماكرون في جزء من الزيارة وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارلتسيك ومفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان، الذي من المتوقع أن يتولي حقيبة التجارة في ديسمبر.

ويتوجه الرئيس الفرنسي أولا إلى شنغهاي لحضور المعرض الدولي الصيني الثاني للواردات حيث سيلقي كلمة يوم الثلاثاء بعد الرئيس الصيني شي جينبنج، وفقا للمصادر.

وسينضم كل من كارلتسيك وهوجان إلى ماكرون لإجراء مناقشات مساء الاثنين مع الشركات الفرنسية، في ظل اهتمام فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل أوسع بالوصول إلى الأسواق الصينية.

وأوضحت المصادر أن فرنسا تأمل في وصول قطاع منتجات الأغذية الزراعية إلى الأسواق الصينية فضلا عن "الالتزام بالشفافية" والتقدم في المحادثات بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ويتناول ماكرون يوم الثلاثاء الغذاء مع الفنانين الصينين، ويفتتح فرعا في شنغهاي لمركز بومبيدو للفنون، وهو الأول من نوعه خارج أوروبا.

وأعربت مصادر فرنسية عن أملها في توقيع عقود تجارية كبيرة فضلا عن بيان مشترك حول المناخ وقضايا التنوع البيئي، والتي جعلها ماكرون أولوية دبلوماسية.