 موسكو: لا نستبعد خطر تسلل مرتزقة سوريين وليبيين من قره باغ إلى روسيا - بوابة الشروق
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موسكو: لا نستبعد خطر تسلل مرتزقة سوريين وليبيين من قره باغ إلى روسيا

أ ش أ:
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:01 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:01 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تستثني خطر "تسلل" مرتزقة من سوريا وليبيا، يشاركون في المعارك في إقليم قره باغ، إلى روسيا.
وقال أوليج سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي،في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "إنه من المستحيل بالتأكيد إنكار مثل هذا الخطر (تسلل مرتزقة)"، مضيفا "ليست هناك تفاصيل في مكافحة الإرهاب. من المهم تحليل أي مخاطر، بما في ذلك المحتملة، للعمل بشكل استباقي".
وأكد أن أجهزة الأمن الروسية تراقب الوضع عن كثب، معربا عن قلق بلاده من مشاركة مرتزقة من سوريا وليبيا في المعارك التي يشهدها إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
وتحدثت تقارير إعلامية واستخباراتية عن نقل تركيا لمرتزقة من سوريا وليبيا إلى منطقة قره باغ للمشاركة في المعارك الدائرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي.


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