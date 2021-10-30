السعودية: أصول الأزمة الحالية مع لبنان تعود إلى «هيمنة حزب الله»

اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن أصول الأزمة الحالية في العلاقات مع لبنان تعود إلى "هيمنة حزب الله" هناك.

وقال بن فرحان، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم السبت، إن أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى "هيمنة حزب الله"، مضيفا أن المملكة ليس لها رأي حول ما إذا كان على الحكومة اللبنانية الحالية أن تبقى أو ترحل.

وقررت السعودية والبحرين والكويت طرد سفراء لبنان لديها، احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية، إذ قال إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن الحوثيين "يمارسون الدفاع عن النفس".

كما أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، سحب دبلوماسييها لدى بيروت، وأصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته "إساءة" و"تحيزا" بحق السعودية والإمارات.