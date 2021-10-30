وزير النفط العراقي: اتفاق أوبك بزيادة الإنتاج كاف لاستقرار السوق

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم السبت، إن اتفاق "أوبك" بزيادة الإنتاج كافٍ لاستيعاب الطلب واستقرار السوق، مشيرا إلى أن العراق خطا خطوات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة من خلال التعاقد مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف إسماعيل، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن معطيات سوق النفط والطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الغاز والفحم خاصة في أوروبا وأسيا الناجمة عن العجز المعروض فيهما قد تؤدي إلى زيادة في الطلب على النفط الخام بحدود معينة خلال فترة الشتاء.

وأشار إلى أن منظمة "أوبك" و"أوبك +" شرعت بزيادة في إنتاج دولها بمقدار 400 ألف شهريا من شهر أغسطس الماضي وحتى العام القادم، وأن تلك الزيادة التراكمية التي ستصل إلى مليوني برميل في اليوم بنهاية السنة ستستوعب أي زيادة في الطلب وستؤدي إلى استقرار السوق النفطي.

وأوضح وزير النفط العراقي أن بلاده ترى عدم ضرورة اتخاذ أي قرار في زيادة قدراته الإنتاجية عن المخطط لدول أوبك، لافتا إلى أن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الزيادة في الاستثمار بالحقول، فضلا عن تعجيل خطط ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية خصوصا عبر ضخ الاستثمارات في مشاريع شركة غاز البصرة وبقية الحقول الجنوبية وصولا الى تحقيق اعلى استقلالية ممكنة في ملف الطاقة وسد العجز في موسم ذروة الاستهلاك (فصل الصيف).

وحول الطاقة النظيفة، أكد اسماعيل أن العراق تعاقد مع كبرى شركات الطاقة العالمية لإنتاج 2500 ميجاواط قبل 2024، ضمن خططه في تنويع مصادر صناعة الطاقة والمساهمة في جهود حماية البيئة ضمن برنامج طاقة متكامل.