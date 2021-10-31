تُوفى مساء اليوم، الدكتور خالد محمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك إثر أزمة قلبية مُفاجئة، عن عمر ناهز 58 عاماً، قبل ساعات من حفل زفاف ابنته.

وخيَّم الحُزن على أهالى مدينة بيلا، مسقط رأس الدكتور خالد البرعى، وتحوّل موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى سُرادق عزاء، ونشر عدد كبير من أهالى بيلا وزملائه من الأطباء البيطريين وقيادات مديرية الطب البيطرى تدوينات عبر "السوشيال ميديا"، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفى سياق مُتصل، شيّع المئات من أهالى مدينة بيلا، عقب صلاة العشاء، جنازة الدكتور خالد البرعى، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى، كما أدى أهالى بيلا صلاة الجنازة على جُثمانه، مُواصلين تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، فى جنازة شارك فيها قيادات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أحمد البرعى، أحد أقارب المُتوفى، إن الدكتور خالد البرعى، كان يستعد للذهاب إلى فرح نجلته الذى كان مُقرر له اليوم فى إحدى قاعات الحفلات الكٌبرى بمدينة المنصورة، وفجأة سقط مغشياً عليه فى منزله، وتبين عقب ذلك وفاته إثر أزمة قلبية مُفاجئة، ما تسبب فى حدوث حالة من الصدمة الكبيرة لدى جميع أفراد الأُسرة والمدعوين، خاصةً أنه لم يشتكى بأى تعب خلال اليوم، وكان يُمارس عمله بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، حتى صباح اليوم.

وأكد البرعى، أن الراحل كان يُعانى بعض المُشكلات الصحية ولكنه كان يتعامل معها، وكان بصحة جيدة إلى حد ما إلى آخر لحظة، حيث كان يستقبل المدعوين في "حنة" ابنته مساء أول أمس، مُشيراً إلى أنه تم تشييع جُثمان الدكتور خالد البرعى، مساء اليوم السبت، فى جنازة مهيبة، ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان على فراقه.

ومن جانبها، نعت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه عبد الرحيم، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، الدكتور خالد محمد أحمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بالمديرية، الذى كان يتمتع بحُب جميع زُملائه، داعين الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر القرار رقم 129 لعام 2021م فى شهر أبريل الماضى، بتجديد تعيين الدكتور خالد محمد أحمد البرعى، فى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، لمُدة عام من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة.

وكانت آخر منشورات الدكتور خالد محمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية، فى 23 أكتوبر الماضى، وهى دعوة أصدقائه وزُملائه عبر "فيسبوك" لحضور حفل زفاف ابنته الذى كان مُقرر له مساء اليوم السبت.