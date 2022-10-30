صحة مطروح: توجه أولى القوافل الطبية إلى مدينة النجيلة الخميس المقبل

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن أولى قوافل الدعم الطبي والعلاجي ستتوجه لمستشفى النجيلة المركزي الخميس المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة، وتضم اعمال القافلة الطبية العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، أمراض الكلى، وعلاج طبيعي، والإسنان".



وأوضح الدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي، أن القافلة تأتي في إطار خطة وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي، مؤكدا أن القافلة تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وشدد على أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الأشد احتياجا للخدمات الطبية.