يونيون برلين يهزم مونشنجلادباخ ويستعيد صدارة البوندسليجا

استعاد فريق يونيون برلين صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدما تغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 ، بشق الأنفس خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وتقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله نيكو إلفيدي في الدقيقة 33، وتعادل يونيون برلين عن طريق كيفن بيهرينس في الدقيقة 79، قبل أن يسجل دانيلو ديوخي هدف الفوز ليونيون برلين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بايرن ميونخ الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 16 نقطة في المركز العاشر.