حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الثلاثاء، من أنّ خطر فيروس كورونا لا يزال قائمًا، مشدّدًا على ضرورة عدم التهاون معه.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن البدر قوله إنّ انخفاض معدلات الإصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر أبدًا الخروج من دائرة الخطر.



وأضاف: "الخطر لا يزال واردًا في العراق ودول المنطقة، وهناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة، مع احتمالية ظهور متحورات جديدة".



وتابع: "الوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف والتوعية الصحية والإعلام عن خطر كورونا".



وشدّد على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد دعت في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات منطقية؛ لاحتواء تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون».



وتستعد مجموعة الدول الـ7 الصناعية لعقد مؤتمر لمتابعة تطورات انتشار متحور أوميكرون بينما يطالب سياسيون حول العالم بنبذ أسلوب الطمأنة حيال المتحور.



من جهته، صرح رئيس شركة صناعة الأدوية «مودرنا»، ستيفان بانسل، اليوم الثلاثاء، بأن جميع اللقاحات الحالية غير قادرة على ردع متحور أوميكرون، منوهًا إلى أن تصنيع لقاح لردع المتحور الجديد يتطلب أشهر.