محكمة ألمانية تصدر أمر اعتقال بحق مراهق يشتبه في إعداده لهجوم إرهابي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة نويروبين بشرق ألمانيا أمر اعتقال ضد شاب (16 عاما) على خلفية الاشتباه في التخطيط لهجوم إرهابي.

وأعلنت المحكمة اليوم الخميس أن هناك اشتباها قويا ضد الشباب المنحدر من ولاية براندنبورج، بأنه كان يخطط ويحضر لهجوم ذي دوافع إرهابية بالتعاون مع شاب آخر (15 عاما) ينحدر من ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا، عبر الإنترنت.

وأضافت المحكمة أنه ليس ممكنا الإعلان عن تفاصيل أخرى بالنظر إلى عمر المتهمين الاثنين وكذلك من أجل عدم المخاطرة بمسار التحقيقات.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة ليفركوزن بولاية شمال الراين-فيستفاليا أصدرت أمر اعتقال ضد الشاب (15 عاما) أمس الأربعاء.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الشابين بالفعل أول أمس الثلاثاء. وذكرت دوائر أمنية أمس الأربعاء أنه يشتبه أن المراهق (15 عاما)، وهو المتهم الرئيسي ، والمراهق الآخر (16 عاما) تبادلا الأفكار حول النية في شن هجوم على "كفار" مزعومين، وأوضحت هذه الدوائر أن المراهق الأول ذكر أن من بين الأهداف المحتملة لهذا الهجوم معبدا يهوديا وسوقا لعيد الميلاد.