سفير بكين لدى واشنطن ينعى كيسنجر: صديق قديم له قيمته في العلاقات الأمريكية

نعت الصين، هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الذي ساعد في انفتاح الدولة الآسيوية على الغرب، ووصفته بأنه الصديق القديم الذي كانت له قيمة في بناء العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.

وقال سفير بكين لدى واشنطن، شيه فنج، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "إنها خسارة فادحة لكل من بلدينا والعالم"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف شيه أن كيسنجر "سيظل دائما حيا في قلوب الشعب الصيني باعتباره الصديق القديم الأكثر قيمة".

وتوفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلنت المتحدثة باسم وكالة الاتصالات التي تمثل شركته الاستشارية "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، اليوم الخميس، وفاة كيسنجر، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأمريكية في منزله في ولاية كونيتيكت.

ويعد كسينجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، المتخصص في الدبلوماسية السرية، شخصية مميزة في السياسة الأمريكية. ولكن منتقديه اتهموه بأنه عديم الضمير ومهووس بالسلطة.

ومن أبرز نجاحاته إعادة التقارب بين الولايات المتحدة والصين مطلع سبعينيات القرن الماضي.

ومن أبرز إنجازاته الاعداد لزيارة نيسكون للصين في عام 1972. وقد سافر كيسنجر إلى بكين في مهمة سرية للتمهيد لزيارة نيكسون وتطبيع العلاقات. وأصبح كيسنجر يعرف بأنه مهندس إعادة التقارب بين أمريكا والصين.