تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية

أبقى بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر3% في أخر اجتماع له في العام الحالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

يذكر أن البنك يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية منذ يناير الماضي عند أعلى مستوى منذ 15 عاما دون تغيير.

في الوقت نفسه خفف البنك المركزي لهجته المتشددة بشأن السياسة النقدية واستمرار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة التكهنات بشأن إمكانية خفض سعر الفائدة مبكرا، محذرا من استمرار التضخم المرتفع لأكثر من المتوقع.

ورغم أن قرار تثبيت الفائدة صدر بإجماع أراء أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك قل رهيي شانج يونج محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن عدد أعضاء اللجنة الذين يرون حاجة محتملة لزيادة الفائدة انخفض من 6 أعضاء في الشهر الماضي إلى 4 أعضاء الآن. وهذا التخفيف في النبرة يشير إلى احتمال تغيير اتجاه السياسة النقدية المتشددة في وقت قريب.

وخفض البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد الكوري للعام القادم إلى 2.1% من 2.2% في تقديراته السابقة في أغسطس.

وبذلك تكون توقعات البنك المركزي لنمو الاقتصاد للعام القادم أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والمعهد الكوري للتنمية عند 2.2%، ومتفقة مع المعهد الكوري للتمويل.

ويأتي تخفيض التوقعات في الاتجاه المعاكس السابق عندما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للعام القادم إلى 3ر2% من 1ر2%.

في حين أبقى البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام ثابتا عند 4ر1%.

كما رفع البنك المركزي توقعات التضخم لهذا العام إلى 6ر3% من تقديراته السابقة البالغة 5ر3%، وأيضا توقعاته للعام القادم إلى 6ر2% من تقديراته السابقة البالغة 4ر2%.