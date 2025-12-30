 لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 4:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا

دوسلدورف - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 3:50 م

أعلنت مصادر أمنية ومحققون في ألمانيا، استيلاء لصوص على مبلغ يصل إلى نحو 30 مليون يورو (2ر35 مليون دولار)، إثر سرقتهم لنحو 3200 صندوق أمانات في خزينة أحد بنوك الإدخار بمدينة جيلسنكيرشن غربي ألمانيا.

وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 2500 عميل تضرروا من السرقات، ما قد يجعلها واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.

وتم اكتشاف عملية السطو فجر أمس الاثنين، بعد انطلاق جهاز إنذار من نشوب الحريق.

وتجمع اليوم الثلاثاء، نحو 200 من عملاء البنك القلقين أمام الفرع للاستفسار عن مقتنياتهم الثمينة، وحاول بعضهم اقتحام البنك، ما دفع الشرطة إلى إعلان إغلاق الفرع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك