ناشد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإعلاميين والمحطات والقنوات متابعة العمل الذي تنفذه النقل والإسكان والهيئة الهندسية والبترول بالمشروعات المختلفة، مشيدًا بالمشروعات المنفذة كالقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار السريع.



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه لا ينزعج من المواطنين الذين ينتقدون عدم عمله، معلقًا: «مبتضايقش من النقد لما يقول شخص إننا مش شغالين يمكن مش واخد باله، إحنا اللي مقصرين مش هو، والطرق والكباري في كل الدنيا».



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 14 محورًا على النيل، انتهت من أربعة وتوشك على الانتهاء من ثلاثة آخرين، فضلًا عن أنها تعمل على السبعة المتبقية، مستشهدًا بالانتهاء من محور كلابشة بأسوان.



ولفت وزير النقل إلى أن الكوبري المقام على محور كلابشة ينفذ منذ عام 2009، مضيفًا: «ربنا يقدرنا نفضل نخدم أهالينا وشعبنا دايمًا، ولنا الفخر نعمل مع رئيس يتابع لحظة بلحظة ويوفر كل الإمكانيات ويحل كل المشاكل، لننجح وننفذ مشروعات تبسط المصريين».



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزيرَي النقل والبترول؛ لاستعراض ما تم من جهود في تطبيق برنامج الحكومة، على مستوى منظومة النقل والبترول، وذلك في ضوء حصول حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على ثقة النواب في يوليو 2018؛ حيث برنامجه المقدر بـ4 سنوات.