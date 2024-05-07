بوتين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لروسيا لولاية خامسة

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بوتين أن بلاده ستبقى منفتحة للتعامل مع كل الدول التي ترى فيها شريكا موثوقا، قائلا "نحن لا نرفض التعامل مع الدول الغربية.. إلا أن العداء الذي يمارسونه ضد ورسيا هو ما يعرقل ذلك".

واعتبر أن الحوار حول الأمن الاستراتيجي والاستقرار ممكن، ولكن ليس من منطق القوة، وإنما انطلاقا من قواعد الندية، مضيفا "سنستمر في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، علينا أن نكتفي ذاتيا، ونفتح مجالات جديدة أمام دولتنا كما حدث مرارا في التاريخ، الذي نتعلم من دروسه دائما".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد فاز بولاية رئاسية جديدة لست سنوات في انتخابات تنافس فيها أربعة مرشحين، بعد حصوله على نسبة 87.28 في المئة من أصوات المقترعين.

وقد تم تعيين بوتين رئيسا بالنيابة من قبل الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقد فاز في جميع الانتخابات الرئاسية منذ عام 2000، باستثناء انتخابات عام 2008، حين ترشح للرئاسة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بينما تولى فلاديمير بوتين رئاسة الوزراء لأربع سنوات، قبل أن يعود بعدها للرئاسة في انتخابات عام 2012، وظل في منصبه حتى اليوم.