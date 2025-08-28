السعودية وسوريا توقعان اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من الشركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وتشمل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم مجالات متعددة تسهم في دعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا.

ووقّعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطاتٍ لاستغلال الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين، بطاقة تصل إلى 1000 ميجاواط، إضافة إلى تطوير محطاتٍ لاستغلال طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاواط ، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

كما تم توقيع ست مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، شملت مجالات عدة، من أبرزها الاستكشاف، وإنتاج وتطوير حقول الغاز القائمة في سوريا، وحفر الآبار وإكمالها، ومعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، وتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، وجمع ومعالجة وتفسير البيانات الزلزالية، والبحث والتطوير في علوم الأرض والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات السورية، في قطاع الطاقة، من خلال نقل الخبرات والتقنية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز.

وفي مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهمٍ في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء، كما وقّعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهمٍ تشمل المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.