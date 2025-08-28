الترويكا الأوروبية تفعل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على الخطاب.

وتهدد هذه الخطوة إيران بإعادة تطبيق الإجراءات العقابية التي تم رفعها في العقد السابق. وعلاوة على ذلك، سينتهي الاتفاق النووي الدولي مع إيران بشكل حاسم لدى استكمال العملية.

وكان الاتفاق يهدف إلى منع الجمهورية الإسلامية من صنع قنبلة نووية. وتنظم الوثيقة بشكل خاص المصادقة المستقلة على البرنامج النووي الإيراني وتضع حدودا لكمية اليورانيوم وتخصيبها.

وتظهر الخطوات أن الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، قد نفد صبرها مع وضع موعد نهائي يحل في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في الاعتبار.