اجتماعات مكثفة في حزب الجبهة الوطنية للاستقرار على مرشحي مجلس النواب

- الجزار: نسعى لتمثيل فاعل ومؤثر في البرلمان.. ونتأنى لنحسن الاختيار

- القصير: لن نخوض الانتخابات الفردية في كل الدوائر.. والكوادر ملتزمة بدعم مرشحينا



أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن قيادات الحزب تعكف في اجتماعات مكثفة على اختيار مرشحيه في مجلس النواب بمواصفات ومعايير محددة تضمن تمثيلا فاعلا ومؤثرا خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الحوار مفتوح بين لجان الاختيار بالحزب وأمناء المحافظات للاستقرار على قوائم المرشحين، سواء على مقاعد القائمة أو مقاعد الفردي.

وذكر الجزار، خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الحزب، أن معايير الاختيار واضحة وتتمثل في الشعبية والنزاهة والسمعة الطيبة والقدرة على خدمة المواطنين، والتعبير عن توجهات وبرامج الحزب تحت القبة.

وأضاف: "عملية الترشيحات يتم مناقشتها على نطاق واسع لضمان حسن اختيار ممثلي الحزب في مجلس النواب، خاصة أن الجبهة الوطنية يراهن على تحقيق كثير من طموحات الناس في الفصل التشريعي المقبل".

وشدد الجزار، على أن الإقبال على الترشح باسم الحزب كبير، مقارنة بحداثته وعمره السياسي في الشارع المصري، وهي مسئولية وثقة كبيرين تحتم على الجميع التماسك والتريث في الاختيارات لضمان وحدة الحزب الذي انطلق منذ أشهر قليلة واستطاع تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية بما يملكه من كفاءات وطنية قادرة على التفكير في المستقبل، وكوادر شعبية متوغلة مع الناس بأحلامها وطموحاتها ومشكلاتها أيضا.

ومن ناحيته، أوضح السيد القصير الأمين العام للحزب، أن الحزب من خلال بعض لجانه درس انتخابات الشيوخ جيدا للاستفادة منها في انتخابات مجلس النواب، كما أن الحزب يملك خريطة واضحة بمعظم الدوائر، لراغبي الترشح من أعضائه وكذلك المنافسين سواء حزبيين أو مستقلين، قائلا إأن أمناء المحافظات وكوادر الحزب بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء في استكمال التشكيلات أو انتخابات الشيوخ.

وأضاف القصير، أن الحزب لن يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في كل الدوائر، لكنه سيختار عدد منها للترشح بها، لأن الحزب يرى ضرورة أن تكون التجربة الانتخابية الأولى له في مجلس النواب لا تسعى للأغلبية بل إلى وجود عدد معقول ومؤثر داخل النواب.

وأوضح الأمين العام، أن كل كوادر الحزب ملتزمة بدعم المرشحين الذين سيتم اختيارهم، وأن هناك خطط تم إعدادها لدعم المرشحين شعبيا وتثقيفيا وإعلاميا خلال مرحلة الانتخابات.