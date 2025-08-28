أعلنت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت خطبتها بلاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، حيث نشر الثنائي صورًا لهما في أجواء رومانسية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيما علقت سويفت: "معلمة اللغة الإنجليزية وأستاذ الرياضة سيتزوجان."

وارتدت سويفت في تلك الصور المنشورة عن إعلان الزواج فستانًا مخططًا من رالف لورين، ونفدت جميع قطعه على الإنترنت بعد دقائق من إعلان خطبتها، مما زاد من تكهنات المتابعين بما سترتديه سويفت في «حفل زفاف العام».

وتشير سارة ميسي، المتخصصة في شئون المنوعات والموضة بمنصة ذا ناشيونال، إلى أن فستان الزفاف يمكن التكهن بمصممه من الآن، حيث إن سويفت لديها مجموعة من المصممين الذين تتعاون معهم باستمرار، ومن بينهم مصممون لبنانيون، وبالتالي يمكن أن يكون الفستان من تصميم أحدهم.

* إيلي صعب

اعتمدت سويفت على المصمم اللبناني إيلي صعب لابتكار عدة إطلالات لحفلاتها ضمن جولتها الموسيقية Eras، على سبيل المثال في حفلها بتامبا.

وتقول ميسي، إن إيلي صعب لطالما كان الخيار الأمثل للمغنية، ويتمتع بسمعة طيبة في تصميم أزياء النجمات على السجادة الحمراء وفساتين الزفاف حول العالم.

* ريم عكرا

مصممة الأزياء اللبنانية الأمريكية ريم عكرا من بين المصممات المفضلات لدى سويفت، حيث صممت لها العديد من الفساتين التي ارتدتها خلال تصوير ألبوم Speak Now ضمن جولتها Eras Tour، بالإضافة إلى الإطلالة التي ظهرت على غلاف الألبوم نفسه.

كما ارتدت سويفت فستان وصيفة العروس من تصميم ريم عكرا في حفل زفاف صديقتها عام 2016.

* عزي وأسطا

من العلامات التجارية اللبنانية التي تتفاعل معها سويفت، أزياء "عزي وأسطا"، وقد استعانت بأحد تصميماتها في إطلالة أنيقة باللونين الذهبي والفضي في فيديو كليب أغنية Karma، الذي صدر في مايو 2023.

* زهير مراد

زهير مراد هو اسم آخر يحظى باحترام كبير لدى سويفت وفي الأوساط الفنية العالمية، حيث ارتدت العديد من تصميماته على مر السنين.

فيما ظهرت سويفت بتصميم من زهير مراد في حفل توزيع جوائز جرامي 2012، كما ارتدت خلال جولتها Eras بدلة زرقاء من تصميمه كواحدة من إطلالات Midnights خلال المرحلة الأوروبية من الجولة، وفي عالم الفساتين الرومانسية، لجأت أيضًا إلى زهير مراد لتصميم فستان Speak Now.