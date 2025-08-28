حزب المؤتمر: تماسك الشعب المصري أسقط مخططات جماعة الإخوان

قالت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، إن وحدة وتماسك الشعب المصري كانت السد المنيع الذي أسقط جميع محاولات ومخططات جماعة الإخوان التي استهدفت استقرار الوطن.

وأكدت القيادية بحزب المؤتمر، في بيان لها اليوم، أن وعي المصريين والتفافهم حول قيادتهم السياسية هو الضمانة الحقيقية لإفشال أية مخططات تهدف للنيل من أمن واستقرار مصر، مشيدة بدور الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية التي نجحت في مواجهة التحديات والحفاظ على الأمن القومي.

كما ثمنت شبكة، القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية ورسخت أسس الدولة الحديثة القوية القادرة على حماية أبنائها وصون مقدراتها.

وأضافت أن حزب المؤتمر، يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، ويعمل على دعم مؤسسات الدولة في مختلف القضايا، بما يعزز روح الاصطفاف الوطني ويضمن استمرار مسيرة التنمية والاستقرار.