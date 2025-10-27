النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودع النجم الساحلي التونسي منافسات بطولة كأس (الكونفيدرالية) وذلك بعد خسارته 6/7 بضربات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني، اليوم الأحد، في إياب الدور الثاني المؤهل لمرحلة المجموعات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الكيني 2/صفر، وفاز النجم الساحلي بالنتيجة نفسها إيابا، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح لحسم الأمور.

وتقدم النجم الساحلي عن طريق محمد ريان عنان في الدقيقة 49، وأضاف زميله غفران النوالي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليعادل النجم الساحلي نتيجة مباراة الذهاب.

وبعد نهاية اللقاء بتقدم النجم الساحلي 2/ صفر والتعادل 2/2 في مجموع المباراتين، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق الكيني الفائز بنتيجة 7/6.

وبذلك يبتعد النجم الساحلي عن طريق الزمالك والمصري البورسعيدي اللذين تأهلا لدور المجموعات على حساب ديكيداها الصومالي والاتحاد الليبي.

كما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد فوزه على سيمبا من الكونغو الديمقراطية، 3/1

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، وتأهل كايزر تشيفز لدور المجموعات متفوقا 3/1 في مجموع المباراتين.

ولحق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بمواطنه كايزر تشيفز، وذلك بعدما فاز على 15 أغسطس من غينيا الاستوائية بنتيجة 4/1، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي.

وتأهل أوتوهو من الكونغو برازفيل بعد فوزه على ضيفه فيرفيارو مابوتو الموزمبيقي 2/صفر.

وكان أوتوهو قد فاز ذهابا بهدف نظيف، ليتأهل للدور المقبل فائزا 3/

وبلغ دجوليبا المالي دور المجموعات بعد فوزه على الاتحاد الرياضي البوركيني 2/1.

وكان دجوليبا قد فاز ذهابا 1/صفر، ليتأهل للدور المقبل متفوقا 3/1 في مجموع المباراتين.