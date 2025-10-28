حزب إسرائيلي يميني متطرف يطرح مشروع قانون يحرم العرب والحريديم من التصويت في الانتخابات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن حزب إسرائيل بيتنا (اليميني المتطرف) بزعامة أفيجدور ليبرمان، قدم مشروع قانون يحصر حق التصويت في الانتخابات بمن أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، ويحرم من التصويت كل من لم يقضِ فترة التجنيد الإجباري.

وأشار محللون إسرائيليون إلى أنه من غير المتوقع أن يمر القانون في لجنة الوزراء بالكنيست الإسرائيلي، وهي اللجنة التي تحدد مشاريع القوانين المعروضة على الكنيست.

وأضافوا أن ليبرمان يسعى من خلال هذا المقترح إلى إحراج الائتلاف الحكومي، نظرا لكونه قانونا مثيرا للجدل، ويحمل تمييزا ضد الفئات المعفاة من أداء الخدمة العسكرية، مثل الحريديم والعرب.

ويأتي طرح مشروع القانون في ظل احتجاجات نظمها الحريديم (اليهود المتدينون المتشددون) في شوارع إسرائيل رفضا لأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو 2024 بإلزامهم بالتجنيد الإجباري، بعدما كانوا معفيين منه بسبب تعارضه مع بعض التعاليم الدينية لطائفتهم.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود الإسرائيليين من سن 18 عاما، وتستمر من 24 إلى 32 شهرا، مع خدمة احتياط إضافية في السنوات اللاحقة.

ويُعفى معظم العرب في إسرائيل، الذين يُشكلون 21 % من السكان، من الخدمة العسكرية لكن بعضهم يشارك فيها طوعا.