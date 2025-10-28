﻿عضو المكتب السياسي بحماس: لا مصلحة للمقاومة في إخفاء جثة أي أسير للعدو أو تأخير تسليمها

قال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي، إن «الحركة والمقاومة والفصائل الفلسطينية ملتزمة بكل أمانة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

وأضاف خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أنه لا مصلحة للمقاومة أو الشعب الفلسطيني في إخفاء جثة أي أسير للعدو أو تأخير تسليمها.

ولفت إلى تسليم 16 جثة بكل سلاسة ومصداقية ونزاهة، مضيفًا: «لم نتخلف لحظة واحدة، وكنا على جانب كبير من المرونة الكبيرة، بعد الاتفاق مع الوسطاء على تسليم الأحياء والأموات».

ونوه أن الحركة واجهت صعوبات في استخراج جثامين الأسرى، أبرزها: وجود معدات وآليات مهترئة في غزة، ودفن بعض الجثث تحت أنقاض مبانٍ مكونة من 8 أدوار.

وأشار إلى أن الصعوبات تكمن في وجود جثامين أسرى تحت الأنفاق، وارتقاء مجموعة من الآسرين لهم وانقطاع التواصل معهم، إضافة إلى الطريق الوعرة، ووجود مخلفات الحرب.

وأكد أن عناصر المقاومة يعملون خلال الأسابيع الأخيرة ليل نهار لاستخراج الجثامين، معقبًا: «على العدو أن يفهم أننا صادقون وملتزمون، وسنحقق الهدف والمهمة التي طلبت منا».

وذكر أن بعض الجثامين موجودة في المناطق الحمراء بشمال وجنوب القطاع، منوهًا أن الاحتلال أصدر قرارًا بمنع دخول عناصر المقاومة اليوم، إلى حي الشجاعية ورفح للبحث عنها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» تحتفظ بجثث رهائن إسرائيليين دون الإفراج عنها وفق ما يقتضي اتفاق وقف إطلاق النار.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «حماس تحاول خلق مظاهر كاذبة ومضللة عن محاولات وجهود العثور على الجثث».

وبحسب مزاعمه، أشار إلى «توثيق عدد من عناصر حماس وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعد مسبقًا، ثم دفنها بالأرض في مكان قريب».

وأضاف: «بعد ذلك وبوقت قصير استدعت حماس إلى المكان مندوبي الصليب الأحمر لخلق مظهر كاذب بالعثور على جثة مختطف»، وفقًا لادعائه.