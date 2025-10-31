 إيران تهاجم أمريكا: العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم - بوابة الشروق
الجمعة 31 أكتوبر 2025 10:59 ص القاهرة
إيران تهاجم أمريكا: العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 10:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 10:39 ص

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أمريكا هي العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عراقجي ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الجمعة.

وقال عراقجي، إنه بتغيير اسم "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"، يستأنف الطرف المتنمر (أمريكا) المجهز بالأسلحة النووية تجاربه على هذه الأسلحة مرة أخرى.

وتابع: "هذا الطرف المتنمر نفسه يُصور البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، ويهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتنا النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية؛ كل هذه الأفعال تُمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي".

وأضاف عراقجي: "لا شك أن الولايات المتحدة هي العنصر الأخطر للانتشار النووي في العالم".

وتابع وزير الخارجية قائلًا: "إن إعلان استئناف التجارب النووية عمل رجعي وغير مسؤول، ويشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

كما قال عراقجي: "يجب على العالم أن يُحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة"

