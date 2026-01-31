خاض المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار أولى مشاركاته مع فريق أوبيست المجري، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المجري أمام بوشكاش إف سي.

ولم يبدأ جراديشار المباراة ضمن التشكيل الأساسي، لكنه دخل في أحداث الشوط الثاني بالدقيقة 59، مسجّلًا أولى خطواته مع الفريق المجري بعد مغادرته صفوف المارد الأحمر.

وخسر فريق أوبيست أمام أكاديميا بهدف دون رد، في أول مشاركة لجراديشار، وبهذه الخسارة يحتل فريق أوبيست المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المجري برصيد 23 نقطة.

وكان الأهلي أعلن رحيل اللاعب رسميًا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، فيما وجّه جراديشار رسالة وداعية لجماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:

وقال" إلى جماهير الأهلي العظيمة.. شكرًا لكم لأنكم كنتم مصدر طاقتي ودافعي في كل مرة وطأت فيها قدماي أرض الملعب.

وأضاف:" أغادر على سبيل الإعارة، لكن قلبي سيبقى معكم ومع اللحظات التي لا تُنسى التي عشناها سويًا. دعمكم وثقتكم سيبقيان معي دائمًا".

وتابع:" هذا ليس وداعًا، بل مجرد توقف مؤقت، وأتمنى أن تتقاطع طرقنا مرة أخرى قريبًا".

وأختتم:" الأهلي وجماهيره سيكونون دائمًا جزءًا مني".