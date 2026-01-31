تشيلسي يقتحم المربع الذهبي مؤقتًا بثلاثية في شباك وست هام بالدوري الإنجليزي

تمكن فريق تشيلسي من قلب تأخره أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدفين نظيفين إلى فوز مثير 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة بداية صادمة لأصحاب الأرض، بعدما تقدم جارود بوين للضيوف في الدقيقة 7، قبل أن يضيف كريسينسيو سامرفيل الهدف الثاني لهامرز في الدقيقة 36، مستغلاً تمريرة من آرون وان بيساكا.

مع انطلاق الشوط الثاني، أظهر تشيلسي إرادة قوية لتعديل النتيجة، وساعدت التغييرات التي أجراها المدرب ليام روسينيرو بدفع كل من جواو بيدرو وويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا على قلب مجريات اللقاء.

وافتتح جواو بيدرو التسجيل للبلوز برأسية في الدقيقة 57، قبل أن يعادل مارك كوكوريلا النتيجة في الدقيقة 70 بنفس الطريقة. وفي اللحظات الأخيرة، أحرز إنزو فيرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحصد تشيلسي ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة طرد مدافع وست هام، جان كلير توديبو، في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بعد اعتدائه على جواو بيدرو.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة متقدمًا مؤقتًا إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وست هام عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر، ليظل الفريق في منطقة الخطر.