وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن مخاوفه بشأن النشاط البحري لبكين حول تايوان

أعرب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عن مخاوف خطيرة في محادثاته مع وزير الدفاع الصيني دونج جون بشأن النشاط البحري لبكين حول تايوان وبحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى تأثيره على شركاء الأمن الأمريكيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأجرى الوزيران ن مناقشات استمرت حوالي 75 دقيقة اليوم الجمعة، حسب تقرير مشترك بشأن اجتماعهما على هامش اجتماع لوزراء الدفاع من رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في كوالالمبور، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير أن هيجسيث أشار إلى أنه بينما لا تسعى أمريكا إلى صراع، ستواصل الدفاع عن مصالحها وتحافظ على القدرات اللازمة للقيام بذلك في المنطقة.

وقال دونج لهيجسيث إن أمريكا يتعين أن تتوخى الحذر في أقوالها وأفعالها حول قضية تايوان وتعارض بشكل قاطع "استقلال تايوان"، طبقا لبيان من الحكومة الصينية نقلا عن وزير الدفاع.

يشار إلى أن علاقات الولايات المتحدة العسكرية مع تايوان تثير التوتر بين واشنطن وبكين نظرا لأن الأخيرة تعتبر الجزيرة جزءا لايتجزأ من البر الرئيسي الصيني ويتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وكان الاجتماع هو أول لقاء رفيع المستوى بين الصين وأمريكا بعد قمة أمس الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، حيث اتفق الزعيمان على نطاق واسع على الحد من التوترات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركيةالأمريكية واستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.