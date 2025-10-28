أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تأجيل تسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعد الأوامر التي أصدرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشن هجوم على غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء: «عثرت كتائب القسام اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، وسنؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال».

وأكدت أن أي تصعيدٍ إسرائيلي سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، تعليماته للجيش بتنفيذ ضربات قوية في غزة فورا.

وقال مكتب نتنياهو عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في ختام المشاورات الأمنية، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة على الفور».

وفي وقت سابق، قال موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مسئول إسرائيلي كبير، أن نقاش نتنياهو بشأن الرد على حماس انتهى دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قدم حزمة من خطوات الرد تتضمن استئناف الهجمات على غزة.

وأوضح أن نتنياهو أشار بختام الاجتماع لضرورة التنسيق مع الأمريكيين لتحديد الخطوات الممكنة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من القادة العسكريين مُنعوا من المشاركة في مشاورات أمنية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تُعقد في إطار مقلص يضم فقط مجموعة محدودة من المسئولين السياسيين والأمنيين.