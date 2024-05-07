نازحون يفرّون من رفح الفلسطينية تحت القصف: صرنا زي الطابة كل يوم في ملعب

عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو يرصد نزوح المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أمر جيش الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية لقصفها. وقال محمود القدرة، النازح من خانيونس، إن قرار النزوح ليس سهلًا، منوهًا أنه نزح مرتين في السابق، إحداهما من مدينة غزة سيرًا على الأقدام.

وأشار إلى أن زوجته التي أنجبت حديثًا اضطرت للنزوح سيرًا على الأقدام من غزة وحتى خانيونس؛ هربًا من القصف الإسرائيلي.

ولفت إلى أنهم أقاموا في خانيونس لمدة 11 يومًا ثم أمرهم الاحتلال بالنزوح إلى مدينة رفح، والآن يطالبهم بالعودة إلى خانيونس مرة أخرى، معقبًا: «وين بدنا نروح؟؟ مين بيحس فينا! صرنا زي الطابة كل يوم في ملعب».

أما أم أمجد الأصيل، النازحة في مدينة رفح، نوهت أن «الوضع مأساوي للغاية»، لافتة إلى أن أسرتها اضطرت للانتقال 7 مرات بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت: «الواحدة زي القطط تحمل أفراد أسرتها، في احتياجات خاصة معنا وكبار وصغار في السن وناس بتولد في الحرب، وين بدنا نروح؟ لا في مياه زي الخلق، أنا واحدة عندي جرثومة معدة مش بتروح مني، ومريضة بـ3 أمراض سكر وضغط وجلطة، وين بدنا نروح؟».

وشكت ابتهال العروقي، النازحة من مخيم البريج، عدم مقدرتها على توفير متطلبات الحياة الأساسية لأسرتها، مضيفة: «أكثر من هيك عذاب مش قادرين نشوف ولا قادرين نتحمل أكتر من هيك، مفيش عندنا طاقة نتكلم حتى الكلام».

https://youtu.be/4qGmD_FikX4

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن مصر تبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة. وبحسب المصدر، فإن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحركة حماس، لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنّ هناك جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة. وصباح الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وأعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة. وفي أعقاب ذلك، أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن الوفد الأمني المصري حذّر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر تأكيده أن الوفد الأمني طلب وقف هذا التحرك فورا. وأشار المصدر إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لوقف التصعيد بين الطرفين.