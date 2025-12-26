طالب فريق المستشار الخاص في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بالسجن 10 سنوات لرئيس البلاد السابق يون سيوك-يول بتهمة عرقلة سير العدالة وتهم أخرى تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

وطلب فريق المستشار الخاص "جو أون-سوك" إصدار الحكم خلال الجلسة النهائية لمحاكمة يون ذات الصلة في محكمة منطقة سول المركزية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتتمحور المحاكمة حول اتهامات بأن الرئيس السابق عرقل سير العدالة من خلال منع المحققين من اعتقاله في يناير الماضي، وانتهاك حقوق 9 أعضاء في مجلس الوزراء لم يتم استدعاؤهم إلى اجتماع مراجعة خطة إعلان الأحكام العرفية، وصياغة وتدمير إعلان منقح بعد رفع المرسوم.

ويواجه يون أيضا 3 محاكمات أخرى تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد.

وستنتهي محاكمته بتهمة عرقلة سير العدالة أولا، وقد صرحت المحكمة سابقا بأنها ستصدر حكمها على الأرجح في يوم 16 يناير المقبل، أي قبل يومين من انتهاء فترة اعتقال يون.

وكان محامو يون قد دفعوا بأنه يجب إصدار الحكم بعد انتهاء محاكمة التمرد، لكن القاضي رفض هذا الطلب.

ومن المتوقع أن تنتهي محاكمة التمرد في أوائل يناير على أقرب تقدير وفي هذه الحالة قد يصدر الحكم على يون بخصوصها في فبراير.