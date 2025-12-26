حسام عزب حجاج مساعدا لحكم الفيديو في قمة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الحكم المصري حسام عزب حجاج ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة نيجيريا وتونس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

ويلعب المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري في العاشرة من مساء غدٍ، السبت، في قمة مباريات المجموعة الثالثة.

ويدير مباراة نيجيريا وتونس ضمن منافسات المجموعة الثالثة الحكم المالي بابو تراوري ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي والتوجولي جوناثان كوفي، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك ندالا، بينما تم اختيار السنغالي عيسى سي حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه حسام عزب.

وتتصدر تونس جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على أوغندا في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، بفارق الأهداف فقط أمام منتخب نيجيريا، الذي فاز بدوره على منتخب تنزانيا بنتيجة 2-1.