مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

صوت مجلس الأمن الدول، اليوم الاثنين، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مجلس الأمن الدولي، صوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا"، دون المزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحفية، إن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".

وأكدت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.

ونفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قرر في ديسمبر الماضي، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر 2021.